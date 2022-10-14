Движение на участке Строгинского бульвара ограничат с 17 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобилистов предупредили об ограничении движения на участке Строгинского бульвара с 17 октября. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"С 17 октября до 23 декабря будет недоступна для проезда одна полоса на участке Строгинского бульвара. Это связано с проведением инженерных работ", – уточнили в ведомстве.

Временные перекрытия будут действовать на отрезке дороги от дома 15 до дома 9 по Строгинскому бульвару.

Ранее сообщалось, что из-за строительных работ будет перекрыто движение на участке Крестовоздвиженского переулка. Ограничения будут действовать 15–16 октября. Автомобилистов попросили заранее выбирать пути объезда.

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