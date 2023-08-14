"Техноград" проведет бесплатный онлайн-курс по поиску работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" подготовил бесплатный онлайн-курс для столкнувшихся с длительным поиском работы соискателей. Старт занятий – 21 августа, они бесплатные, по предварительной регистрации, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что курс состоит из трех занятий, первый вебинар пройдет 21 августа в 17:00. На нем слушатели узнают о приемах составления эффективного резюме, разберут примеры заполнения каждого блока на готовом шаблоне. Эксперт поделится ошибками при составлении сопроводительного письма и расскажет, какие слова не нужно использовать при описании опыта работы.

Участники второго занятия, которое состоится 23 августа в 17:00, обсудят ключевые моменты при прохождении собеседования. Преподаватель научит читать описание вакансии между строк, разберет предложения о работе с популярных сайтов.

На третьей встрече 28 августа в 17:00 будут разобраны кейсы по этике увольнения и каналы поиска новой работы. Спикер расскажет, как искать работу, будучи трудоустроенным, как при увольнении не потерять деловую репутацию, поделится ресурсами поиска работы вне кадровых агентств.

Как уточнили на сайте, курс прочитает Ксения Козлова, карьерный консультант центра развития карьеры "Технограда". Проект курирует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Добавляется, что "Техноград" – образовательная площадка на ВДНХ, которая предлагает новый формат обучения, профориентации и познавательного досуга. Центр развития карьеры и личностного роста является одним из направлений деятельности площадки. Его специалисты помогают москвичам в планировании карьеры, поиске призвания и обучении.

Ранее столичный проект "Мама онлайн" запустил новый бесплатный курс "Любимое дело по-женски. Воронка продуктов и УТП". Участницы узнали о секретах создания успешного бизнеса, в том числе о воронках и каналах продаж, жизненном цикле продукта, тайм-менеджменте и других особенностях ведения собственного дела.

До этого "Техноград" подготовил онлайн-курс "Мой успешный образ себя". Встречи проходили с 22 июля по 1 августа. На них участники научились создавать нужное впечатление о себе и закреплять образ в глазах собеседника, улучшили навыки самопрезентации.

Собянин подвел итоги четырех лет работы центра занятости "Моя карьера"