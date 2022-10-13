Участки Университетской площади и Лужнецкой набережной будут перекрывать 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участки Университетской площади и Лужнецкой набережной будут кратковременно перекрывать 14 октября из-за проведения киносъемок. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, с 13:00 до 23:00 перекрытия длительностью не более пяти минут будут вводить на участке Университетской площади – от пересечения с улицей Косыгина до пересечения с Университетским проспектом при движении в сторону последнего.

Кроме того, с 05:00 до 07:00 и с 10:00 до 15:00 перекрывать будут участок Лужнецкой набережной от дома 2/4, строения 17 до пересечения с Фрунзенской набережной.

Ранее сообщалось, что движение перекроют на участке Крестовоздвиженского переулка 15–16 октября. В эти даты с 06:00 до 20:00 полностью перекроют движение на участке в Крестовоздвиженском переулке от дома 2, строения 1 до дома 4. Автомобилистов попросили заблаговременно выбирать другие маршруты.



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