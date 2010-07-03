Объем рынка новых легковых автомобилей уменьшился в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продажи новых легковых автомобилей в столице уменьшились на 12 процентов в сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщили в аналитическом агентстве "Автостат", всего в сентябре было реализовано 16,8 тысяч машин. При этом лидером авторынка в Москве стал седан Volkswagen Polo.

Модель разошлась тиражом в 1,4 тысячи штук. Занимающий второе место Kia Rio приобрел 891 житель столицы. Далее следует седан Kia Optima, который в столице купил 661 человек.

Российские автодилеры ранее обратились к руководству страны с просьбой отложить повышение утилизационного сбора, который предложили повысить до 120 процентов.