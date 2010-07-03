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Москва 24

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Город

10:23

Более 55 тысяч штрафов за парковку на газонах выписали москвичам в 2019 году

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С начала года столичным автомобилистам выписали более 55 тысяч штрафов за парковку на газонах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ).

Речь идет о нарушении по ст. 8.25 КоАП Москвы. Статья существует уже несколько лет: для физлиц штраф составляет пять тысяч рублей, для юрлиц – 300 тысяч рублей. Оплатить со скидкой такой штраф нельзя (дисконт распространяется только на нарушения КоАП РФ). Это один из самых крупных штрафов для автомобилистов.

Фиксировать нарушения в автоматическом режиме помогает комплекс "Мобильный инспектор". Данные поступают в информационную систему МАДИ, после чего специалисты оформляют постановление об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отменил несколько штрафов, вынесенных с помощью приложения "Помощник Москвы", по постановлению Верховного суда. Там решили, что нельзя рассылать "письма счастья" без составления протокола, если фотография сделана на камеру телефона. После этого в МАДИ представили новую версию "Помощника", разработанную с учетом всех рекомендаций Верховного суда.

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