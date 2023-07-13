Движение частично перекроют в центре Москвы 15 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15 июля будет перекрыто движение транспорта по площади Васильевский Спуск в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Проехать там будет нельзя с 06:00 до 23:00. Ограничения связаны с проведением международного ралли "Шелковый путь".

"Для проезда будет закрыт участок Васильевского Спуска от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста", – поделились в Дептрансе.

Водителям рекомендовали строить маршруты заблаговременно.

Ранее сообщалось, что в рамках международного ралли "Шелковый путь" стартовал экопроект по комплексному сбору и переработке отходов, которые образуются за время гонок. Организаторами стали бренд моторных топлив G-Drive и компания "ЭкоТехнологии".

Поезда "Аэроэкспресса" в аэропорт Шереметьево проследуют по измененному графику