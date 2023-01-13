Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В новогодние праздники оборот сферы развлечений Москвы вырос на четверть по сравнению с 2022 годом. C 1 по 8 января оборот составил почти 26 миллиардов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Жители и гости столицы в новогодние праздники активно посещали кинотеатры и концертные площадки, ходили в музеи и кафе", – сказал Ефимов.

По словам заммэра, с 1 по 8 января этого года оборот кинотеатров превысил 1,5 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше показателей прошлого года.

"На столько же выросла посещаемость сеансов: количество транзакций в праздники достигло 2,9 миллиона", – отметил Ефимов.

Он также сообщил, что музеи в этом году посетили на треть больше людей, чем в прошлом. Таким образом, выручка музеев составила 330 миллионов рублей. А концертные залы и разные развлекательные площадки заработали более 2 миллиардов рублей.

"По данным департамента экономической политики и развития города, за первые восемь дней 2023 года заметно выросла выручка туристического сектора", – отмечается в сообщении.

Согласно данным, московские туристические агентства увеличили свой доход до 8 миллиардов рублей. А рестораны, бары и кафе в новогодние праздники смогли заработать больше 11 миллиардов.

Ранее глава Минкульта РФ Ольга Любимова рассказала, что россияне активно посещали кинотеатры в новогодние праздники. По ее словам, кассовые сборы составили почти 4,5 миллиарда рублей, что говорит о возвращении к допандемийным показателям.

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