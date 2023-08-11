Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды в Москве 11 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент торговли и услуг.

"От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 11 августа ожидается гроза, сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – отмечается в сообщении.

В департаменте порекомендовали укрепить все конструкции веранд и закрыть зонты.

В пятницу, 11 августа, в ближайшие часы и до конца дня в Москве местами ожидается кратковременный дождь, сильный ливень и гроза. Синоптики спрогнозировали усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду.

Также москвичей и гостей столицы просят соблюдать меры безопасности и не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями и шаткими конструкциями. Автомобилистам порекомендовали при грозе не передвигаться на машине, а также плотно закрыть окна и двери.

В случае необходимости следует звонить по единому телефонному номеру вызова экстренных служб 112.



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