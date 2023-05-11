Свыше 73 тыс юных жителей посетили детские технопарки с начала года в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Свыше 73 тысяч ребят посетили мероприятия детских технопарков Москвы за первые месяцы этого года. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Там ребята становились участниками мастер-классов и экскурсий, посещали курсы и разрабатывали собственные проекты.

"В пятерку самых популярных направлений сегодня входят дизайн и архитектура, информационные технологии, химия и биотехнологии, робототехника и радиоэлектроника, авиация и космос. Ребята с интересом вникают в тонкости разных специальностей", – поделилась Сергунина.

Благодаря современному оборудованию лабораторий дети разрабатывают собственные проекты. Например, более младшая группа тренируется на простых модулях и схемах, а старшая создает свои первые инновационные продукты. Так, они придумали умный зонт, который способен отслеживать положение солнца. Также ребята разработали физиотерапевтический аппарат для пациентов с детским церебральным параличом.

Уточняется, что с 2016 года свыше 1,7 тысячи слушателей детских технопарков стали призерами международных, всероссийских и городских соревнований, 695 из них заняли первые места. Это позволит ребятам получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие университеты государства.

В департаменте напомнили, что сейчас в Москве работает 21 детский технопарк. Площадки предлагают посетителям обширный выбор технических и творческих дисциплин.

Ранее Сергунина заявила, что в период с 22 по 28 мая москвичи старше шести лет смогут присоединиться к мастер-классам проекта "ТехноЗнайка". По словам вице-мэра, там они попробуют создать мультфильм, собрать электронную схему или разработать программы виртуальной реальности.

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