В Госдуме поддержали идею возрождения бесплатных технических кружков для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала "очень хорошей" идею возрождения сети бесплатных технических кружков для детей. Об этом она заявила в беседе с RT.

"Другое дело, что для ее реализации потребуются бюджетные средства, которые в обязательном порядке необходимо будет заложить. <...> Безусловно, детям необходимо заниматься всем прогрессивным. Хотелось бы, чтобы в каждый уголок России, самый маленький и отдаленный населенный пункт дошли новые технологии", – выразила мнение Бессараб.

По ее словам, следует обратить внимание на онлайн-проведение таких мероприятий, так как запуск кружков в офлайн-режиме может быть затруднительным. При этом молодежь из регионов можно обеспечить необходимыми техническими деталями и изделиями, заявила депутат.

Бессараб также отметила, что сейчас в России уже работают "Кванториумы", в которых есть высокотехнологические кружки для детей.

Ранее с инициативой возродить бесплатные технические кружки для детей выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. По его мнению, подобные кружки помогут вдохновить школьников к занятию инженерным и конструкторским делам, что решит вопрос дефицита кадров в России. При этом депутат напомнил, что в СССР такие занятия были частью системы дополнительного образования учащихся.

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