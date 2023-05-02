В России могут возродить сеть бесплатных технических кружков для детей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России предложили создать сеть бесплатных технических кружков для детей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом пишет RT.

Парламентарий уже направил соответствующее обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Депутат напомнил, что раньше детям были доступны на безвозмездной основе занятия по моделированию радиоуправляемой техники. В советское время они были частью системы дополнительного образования школьников.

Сухарев обратил внимание, что подобные кружки прививают детям интерес к инженерному и конструкторскому делу. Многие молодые люди затем выбирали эти направления при поступлении в вузы.

Депутат отметил, что сейчас в некоторых российских городах есть школы, в которых уже предусмотрены дополнительные кружки. Также родители могут отдать своего ребенка в какую-либо секцию платно. Однако в небольших населенных пунктах подобных занятий может не быть даже на платной основе, добавил Сухарев.

"С учетом образовавшегося в последние десятилетия дефицита инженерных кадров прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности создания федеральной сети бесплатных технических секций моделирования", – написал он в обращении.

Ранее московские школьники посетили предпрофессиональные каникулы в ведущих столичных вузах. Как отметила заммэра города Анастасия Ракова, они имеют возможность посещать занятия в вузах благодаря партнерству университетов и институтов с проектами предпрофессионального образования. Участники получают возможность вести исследовательскую деятельность под руководством преподавателей вузов.



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