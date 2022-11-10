Более 1,6 млн кв м нежилой недвижимости построят в рамках ТПУ "Остафьево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории транспортно-пересадочного узла "Остафьево", в его рамках планируется построить более 1,6 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, заявила председатель Москомстройинвеста и ответственный секретарь комиссии Анастасия Пятова. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"В рамках комплексного развития данной территории здесь появится комплексная нежилая застройка суммарной поэтажной площадью более 1,6 миллиона квадратных метров. Вне границ КРТ будет сохранено около 510 тысяч квадратных метров нежилья", – сказала она.

Отмечается, что общая площадь территории составляет порядка 300 гектаров. По словам Пятовой, ее большую часть займут производственно-складские объекты общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Кроме того, здесь разместятся общественные объекты суммарной площадью более 340 тысяч квадратных метров.

"Реализация масштабного проекта позволит создать порядка 28 тысяч рабочих мест", – добавила Пятова.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении создания транспортно-пересадочного узла "Окружная". Вместе с гендиректором РЖД мэр открыл северные вестибюли одноименных станций метро и МЦД-1. По словам градоначальника, благодаря новой инфраструктуре пассажиропоток ТПУ в ближайшие годы увеличится до 80 тысяч человек в день.

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