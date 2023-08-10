Водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме для снабжения столицы в жару

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Водохранилища Москвы заполнены в необходимом объеме для бесперебойного водоснабжения столицы в жару, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", – заявил он.

Вице-мэр добавил, что каждый день город потребляет 2,8 миллиона кубических метров воды. Бирюков заверил, что ее качество контролируется на всех этапах пути к потребителю.

По его словам, в 2023 году город успешно справился с паводком и половодьем после зимы, показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне. Питьевую воду готовят четыре станции водоподготовки: Рублевская, Северная, Западная и Восточная.

Ранее Бирюков рассказал, что порядка ста спасателей регулярно патрулируют акватории Москвы из-за сильной жары. Специалисты пожарно-спасательного гарнизона взяли под контроль все зоны отдыха, там осуществляется непрерывное патрулирование Москвы-реки и внутренних водоемов для предотвращения возможных происшествий.