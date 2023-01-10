Москомархитектура отметила рост числа заявок на получение госуслуг в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне в 2022 году подали на 10% больше заявок на получение различных государственных услуг, которые рассмотрели сотрудники Москомархитектуры. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на председателя комитета Юлиану Княжевскую.

"Всего в этом году специалистами комитета было рассмотрено около 60 тысяч заявок на различные госуслуги, что больше результатов прошлого года на 10%. Это говорит о том, что уровень градостроительной деятельности в городе не только не снижается, но и растет", – отметила она.

Княжевская поделилась, что такие услуги предоставляются в электронном формате. Чаще всего граждане обращались по вопросам приемки исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, таких заявок поступило около 26,2 тысячи.

Также в Москомархитектуру обращались по теме подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков. Подобных заявок было порядка 11 тысяч.

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