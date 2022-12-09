Профессиональный форум "Моя поликлиника" состоится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 15 по 17 декабря в Москве состоится профессиональный форум "Моя поликлиника". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе мероприятия более 80 специалистов из разных регионов России обсудят развитие амбулаторного звена. Участники и гости форума смогут ознакомиться с интерактивной выставкой, медтехникой для разных направлений и другими объектами.

По словам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, в Москве реализуется масштабная программа развития первичного звена. В рамках программы в городе планируют модернизировать более 200 поликлиник.

"На сегодня после капитального ремонта открыто уже 69 зданий. Параллельно мы продолжаем активное строительство новых – сейчас работы ведутся на 18 объектах", – сообщила Ракова.

Кроме того, власти столицы работают над развитие цифровых сервисов для пациентов и медиков. В учреждениях стараются создать доброжелательную атмосферу, заявила заммэра.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве появятся пошаговые алгоритмы оказания медицинской помощи по профилям нефрологии и ревматологии. Она пояснила, что некоторые стационары ответственны за ведение пациента с учетом оказания первичной медицинской помощи, при побочных эффектах и при прогрессировании заболевания.



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