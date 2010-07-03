МЦД-2 свяжет крупнейшие парки столичного региона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Маршрут второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Курско-Рижский" свяжет между собой крупнейшие парки города. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса.

"Маршруты МЦД, которые станут фактически новыми линиями наземного метро, улучшат транспортную доступность столичных районов, где ранее не было станций подземки и Московского центрального кольца, или они находятся вдали от значительной части жилых массивов", – поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что благодаря диаметрам пассажиры смогут с легкостью добраться до паркового ансамбля усадьбы "Царицыно", парков Кузьминки-Люблино, Покровское-Стрешнево, Тимирязевский и Митинский. Также в зоне второго МЦД находятся Опалиховский лесопарк, усадьба Голицыных в Подольске и усадьба "Архангельское".

Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное Московским центральным диаметрам (МЦД). Участникам предлагают ответить на несколько вопросов. В частности, как они относятся к наземному метро и каким видом транспорта пользуются чаще всего.

Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и МЦК.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 05:30 до 01:00. Также будет действовать Единая билетная система.

Курсировать по МЦД будут поезда "Иволга". В них можно будет зарядить более 12 тысяч гаджетов. Порядка пяти тысяч разъемов для устройств сделают в 24 шестивагонных поездах "Иволга 1.0".

В семивагонных составах "Иволга 2.0" USB-розетки предусмотрены в каждом кресле. Это еще более семи тысяч разъемов.

