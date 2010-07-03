Москвичи смогут отправить открытки ко Дню почты из павильона МЦД

Фото: stroi.mos.ru
Москвичей пригласили в павильон МЦД, чтобы отправить бесплатно в любую точку мира тематические фотооткрытки, посвященные Всемирному дню почты, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"В павильоне МЦД работает фотокомната, где можно создать уникальные фотооткрытки: с одной стороны – фотоснимок в стиле рекламной кампании МЦД, а с другой – открытка, где можно указать адрес получателя и отправителя", – говорится в сообщении.
Кроме того, ко Всемирному дню почты был разработан эксклюзивный дизайн открытки с изображением почтового голубя. За время работы павильона было отправлено более семи тысяч открыток.
"Самой "трогательной" стала фотооткрытка молодой пары и их новорожденного ребенка, так они отправили первое фото внука своей бабушке в Чили. Среди фотооткрыток с дизайном ко Всемирному дню почты также будет выбрана самая оригинальная, ее автор получит подарок от павильона – брендированный зонт с логотипом МЦД", – отметили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в павильоне МЦД с момента открытия побывали жители более 100 стран мира. За время работы среди гостей были жители США, Германии, Франции, Англии, Испании. Также павильон посещали представители Марокко, Польши, Иордании и других стран.
Всего за время работы павильона МЦД в нем побывали более 110 тысяч человек. Сотрудники провели порядка 400 индивидуальных и групповых экскурсий. Кроме того, в павильоне регулярно проходят концерты участников проекта "Музыка в метро", выставки, лекции, мастер-классы и викторины, в честь Дня знаний и других праздников для жителей города и области организуют развлекательную программу.
Павильон МЦД был открыт 21 декабря 2018 года. Он рассказывает посетителям о маршрутах МЦД, сроках запуска первых диаметров и способах оплаты проезда. Здесь также размещен маршрутизатор, с помощью которого можно построить новые альтернативные маршруты и оценить экономию времени в пути. Главный выставочный экспонат павильона – полноразмерный макет поезда "Иволга". Гости могут посетить кабину машиниста поезда и с помощью очков виртуальной реальности прокатиться по первым двум диаметральным маршрутам.
Павильон, посвященный Московским центральным диаметрам
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