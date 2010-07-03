Более 10 тысяч человек посетили выставку портретов пассажиров в Москве

Фото: stroi.mos.ru

Выставку портретов пассажиров городского транспорта в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) посетили более 10 тысяч человек.

Как рассказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта, на ней было представлено 220 портретов пассажиров общественного транспорта Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Пекина и Рима.

Авторы проекта Art of Metro в день открытия нарисовали еще более 200 портретов посетителей павильона МЦД, которые гости выставки могли забрать с собой. Также эти работы можно увидеть на странице МЦД в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в павильоне МЦД у площади Киевского вокзала с момента открытия провели более 300 экскурсий. Отмечалось, что помещение пользуется особой популярностью у школьников, студентов и иностранцев.