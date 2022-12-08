Около 160 тыс "квадратов" недвижимости появится в районе Марьина Роща

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты запланировали построить около 160 тысяч "квадратов" недвижимости в новом многофункциональном квартале на улице Веткина в районе Марьина Роща. Информацией об этом поделилась председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, на территории квартала работники возведут современные деловые центры, а также жилую застройку. Место расположено между улицей Веткина и пересечением Октябрьской железной дороги и Рижского направления МЦД-2.

На данный момент участок занимают производственные и административные объекты. Территория в 18 гектаров не развивается.

"Благодаря реорганизации территории и транспортного обеспечения мы получаем порядка 2,2 тысячи рабочих мест в пешеходной доступности от станции МЦД-2 Марьина Роща, строительство которой находится в завершающей стадии", – отметила Княжевская.

В рамках мероприятий здесь появятся офисы и жилые здания, добавила она.

Ранее Княжевская рассказала, что земельный участок площадью 0,21 гектара выставят на торги. Территория предназначена для строительства магазина в деревне Марушкино в ТиНАО.

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