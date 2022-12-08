Производство одежды в Москве выросло почти в четыре раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные предприятия в период с января по октябрь текущего года смогли увеличить производство одежды в 3,7 в сравнении аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, сейчас в столице свою деятельность осуществляют свыше 200 производителей одежды, обуви и нетканых материалов. Он отметил, что темпы роста в этой сфере лидируют по сравнению с другими отраслями.

"По итогам 10 месяцев этого года они выпустили в 3,7 раза больше изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, объем отгруженной продукции увеличился на 60,7% – до 41,8 миллиарда рублей", – поделился Ефимов.

Столичные предприятия создают совершенно разные виды одежды: от классических строгих костюмов, платьев и спортивной формы до амуниции для экстремального туризма и активной деятельности.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что за указанные выше 10 месяцев работники создали на 39% больше трикотажных и вязаных изделий и на 25% больше спецодежды. Также специалисты развивают сферу в области выпуска детский одеяний.

Ранее Овчинский рассказал, что столичный производитель одежды и аксессуаров для юных жителей Mimibaby увеличил объем выпуска продукции в период с января по октябрь 2022 года в 7 раз. Ежегодно компания представляет 12 тысяч единиц товаров.

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