Москва передала порядка 205 новостроек под заселение по реновации с начала программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Со старта программы реновации в столице специалисты построили 224 дома, 205 из которых город передал под заселение. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках программы реновации на данный момент начато переселение 97,8 тысячи жителей из 577 старых домов, из них более 83 тысячи москвичей уже отметили новоселье", – отметил он.

Кроме того, сейчас ведется строительство по 165 объектам с жилой площадью порядка 2,7 миллиона "квадратов". В проектировании находятся 224 дома с жилой площадью 4,5 миллиона квадратных метров.

Бочкарев также заявил, что специалисты подобрали для возведения новостроек по программе реновации 565 новых стартовых площадок с площадью 9 миллионов "квадратов".

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что работы в рамках программы реновации закончились в районах Молжаниновском и Северном, а также в поселениях Мосрентген и Сосенском. Он заявил, что в целом первый этап программы в столице выполнен на 40%.



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