Фотовыставка "Пожалуйста, дышите!" открылась в Государственном историческом музее

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фотовыставка проекта под названием "Пожалуйста, дышите!", которую посвятили работе медиков и волонтеров в период пандемии, открылась в столице. Посетить экспозицию москвичи смогут в Государственном историческом музее.

На этой экспозиции представили свыше 30 лучших работ фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня". Посетители увидят снимки Ильи Питалева из приемного отделения в карантинном центре Коммунарки, Алексея Майшева – из "красной зоны" госпиталя на базе исследовательского центра хирургии имени Вишневского и других авторов.

Кроме того, в зале ГИМ можно будет найти интерактивный экран с видеомозаикой, которая была составлена из портретов врачей и добровольцев, участвовавших в акции "Пожалуйста, дышите!".

В общей сложности удалось собрать свыше 700 фотографий и историй медработников со всей РФ. Лицом проекта стал главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

"Если бы нам показали эти фотографии в начале года, в январе, в феврале и даже в марте, и сказали бы, что это Россия, мы бы не поверили. Это столь необычно, столь глубоко, столь драматично, что трудно было бы сопоставить образы облаченных в эти костюмы врачей с нашей повседневной жизнью", – сообщил гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, события, происходившие в этом году в мире и в РФ, очень важны для истории. "Не откликнуться на них мы не могли", – сказал он.

Андрей Каприн на церемонии открытия экспозиции обратил внимание, что в это время все сплотились в связи с ситуацией с пандемией. "Вот эта сплоченность, вот это вот объединение всех вокруг общей беды – это и есть величие нашего народа", – подчеркивает онколог Минздрава.

Работать выставка будет в Москве до 11 октября.