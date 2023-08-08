С начала года оформлено около 900 градостроительных планов земельных участков в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Порядка 900 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) зарегистрировали с января по июль этого года в Москве для возведения соцобъектов. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на председателя комитета Юлиану Княжевскую.

"Статистика демонстрирует положительную динамику развития социальной инфраструктуры. Нередко один участок предусматривает несколько видов разрешенного использования. Чаще всего это объекты дошкольного, начального и среднего образования – более 500 ГПЗУ", – поделилась она.

По ее словам, 400 документов допускают возведение объектов среднего и высшего профессионального образования. Речь идет об училищах, техникумах, а также вузах и организациях по переподготовке и повышению квалификации. Вместе с этим на 230 участках могут появиться спортивные площадки.

Ранее Княжевская рассказала, что число электронных запросов на предоставление государственных услуг в комитет по архитектуре и градостроительству Москвы увеличилось более чем в шесть раз за 5 лет. Она объяснила возросший спрос повсеместным внедрением электронного формата предоставления госуслуг.