Фото: Москва 24

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Музыкальный фестиваль "Солома" телеканала Москва 24 пройдет в саду "Эрмитаж" 12 августа.

Зрители смогут посетить лекции о саморазвитии, йогу на траве и мастер-классы о том, как позаботиться о своем физическом и ментальном здоровье, а также услышать популярных артистов.

На фестивале будут работать три музыкальные площадки: главная сцена "Ракушка", акустическая сцена "Гостиная" и "Беседка" от лампового проекта "Музвечер". В программе – музыканты, стремительно набирающие популярность: певица Marsianna, Наша Таня, UNTONE CHERNOV, SHOO, "нееет, ты что", sasha garahanov, Mesch!, ТАУ, TERRA, Фанкин, Анна Ворфоломеева. Музыкальная атмосфера фестиваля наполнится элементами фанка, джаза, R&B и соула, а также этники и хип-хопа.

Традиционно музыкальный фестиваль "Солома" проходит при поддержке партнера Tele2. Оператор помогает гостям фестиваля чувствовать себя комфортно, организуя специальную зону для отдыха, где каждый может расслабиться на шезлонге. Атмосфера и тематика фестиваля перекликается с философией бренда, ведь Tele2 – для активных и готовых к новым открытиям.

Также организаторы "Соломы" приготовили для гостей различные активности на свежем воздухе: экскурсии по саду "Эрмитаж" от проекта "Москва глазами инженера", лекции, мастер-классы. Участие в данных мероприятиях бесплатное, регистрация не требуется.

В рамках "Соломы" запланирован квиз "Сквиз" – игра на логику и эрудицию из 7 раундов, 51 вопроса на разные темы. Играют обычно от 2 до 8 человек, участники могут прийти со своей командой или же найти компанию на месте. Подробности и регистрация на игру здесь.

Под эгидой экопроекта телеканала Москва 24 "Сортировочная", крупнейшего в России ютуб-канала об экологии и осознанном потреблении, пройдет ряд мероприятий. Посетители смогут научиться расписывать вещи из хлопка, кожи и шелка во время мастер-класса "Кастомизация. Новая жизнь старой вещи" от студии "Без рамок", а дизайнер Анна Белкина прочитает лекцию "Уют простыми и доступными средствами", где расскажет, как обычная уборка позволяет сделать первый шаг к наведению уюта.

Также в рамках "Сортировочной" художники помогут дать второй шанс любимым вещам и сделать ярче свой гардероб. Желающие могут принести футболку, джинсы, куртку и нанести на нее авторский рисунок.

Блогер, музыкант Алмаз Салихов проведет сессию с тибетскими поющими чашами. Кроме того, Салихов проведет лекцию "От жизнедеятельности к жизнетворчеству".

Фестиваль "Солома" пройдет 12 августа по адресу улица Каретный Ряд, дом 3, строение 15А, сад "Эрмитаж". Подробное расписание мероприятий можно посмотреть на сайте. Вход свободный.

При поддержке мобильного оператора Тele2.

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