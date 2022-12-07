Новогодние буквы "М" украсят входы и вестибюли 23 станций столичного метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Специалисты разместят яркие двух- и трехметровые буквы "М" с иллюминацией у входов и в вестибюлях станций столичного метро, сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Конструкции установят те же, что и в прошлом году. Они украсят 23 станции:

"ВДНХ";

"Динамо";

"Трубная";

"Полянка";

"Чкаловская";

"Спортивная";

"Сухаревская";

"Баррикадная";

"Марьина Роща";

"Добрынинская";

"Красные ворота";

"Площадь Ильича";

"Краснопресненская";

"Деловой центр" (БКЛ);

"Киевская" (Киевская площадь);

"Смоленская" (Филевская линия);

"Белорусская" (Кольцевая линия);

"Третьяковская" (Калужско-Рижская линия);

"Комсомольская" (Комсомольская площадь);

"Савеловская" (Серпуховско-Тимирязевская линия);

"Таганская" (вестибюль Кольцевой линии);

"Маяковская" (северный вестибюль);

"Курская" (аванзал).

До этого Сергей Собянин заявил , что в рамках голосования на "Активном гражданине" свыше 80% москвичей высказались в пользу празднования Нового года. Однако больше половины из них предложили отказаться от фейерверков и больших уличных гуляний.

В конце ноября заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков поделился, что на улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах специалисты установят световые декоративные конструкции. Также город украсят новогодними елями с шарами и гирляндами.



Москвичам рассказали, в каком формате пройдет празднование Нового года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!