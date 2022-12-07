10:58Город
Новогодние буквы "М" украсят входы и вестибюли 23 станций столичного метро
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Специалисты разместят яркие двух- и трехметровые буквы "М" с иллюминацией у входов и в вестибюлях станций столичного метро, сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Конструкции установят те же, что и в прошлом году. Они украсят 23 станции:
- "ВДНХ";
- "Динамо";
- "Трубная";
- "Полянка";
- "Чкаловская";
- "Спортивная";
- "Сухаревская";
- "Баррикадная";
- "Марьина Роща";
- "Добрынинская";
- "Красные ворота";
- "Площадь Ильича";
- "Краснопресненская";
- "Деловой центр" (БКЛ);
- "Киевская" (Киевская площадь);
- "Смоленская" (Филевская линия);
- "Белорусская" (Кольцевая линия);
- "Третьяковская" (Калужско-Рижская линия);
- "Комсомольская" (Комсомольская площадь);
- "Савеловская" (Серпуховско-Тимирязевская линия);
- "Таганская" (вестибюль Кольцевой линии);
- "Маяковская" (северный вестибюль);
- "Курская" (аванзал).
До этого Сергей Собянин заявил, что в рамках голосования на "Активном гражданине" свыше 80% москвичей высказались в пользу празднования Нового года. Однако больше половины из них предложили отказаться от фейерверков и больших уличных гуляний.
В конце ноября заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков поделился, что на улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах специалисты установят световые декоративные конструкции. Также город украсят новогодними елями с шарами и гирляндами.
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