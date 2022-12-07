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10:58

Город

Новогодние буквы "М" украсят входы и вестибюли 23 станций столичного метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Специалисты разместят яркие двух- и трехметровые буквы "М" с иллюминацией у входов и в вестибюлях станций столичного метро, сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Конструкции установят те же, что и в прошлом году. Они украсят 23 станции:

  • "ВДНХ";
  • "Динамо";
  • "Трубная";
  • "Полянка";
  • "Чкаловская";
  • "Спортивная";
  • "Сухаревская";
  • "Баррикадная";
  • "Марьина Роща";
  • "Добрынинская";
  • "Красные ворота";
  • "Площадь Ильича";
  • "Краснопресненская";
  • "Деловой центр" (БКЛ);
  • "Киевская" (Киевская площадь);
  • "Смоленская" (Филевская линия);
  • "Белорусская" (Кольцевая линия);
  • "Третьяковская" (Калужско-Рижская линия);
  • "Комсомольская" (Комсомольская площадь);
  • "Савеловская" (Серпуховско-Тимирязевская линия);
  • "Таганская" (вестибюль Кольцевой линии);
  • "Маяковская" (северный вестибюль);
  • "Курская" (аванзал).

До этого Сергей Собянин заявил, что в рамках голосования на "Активном гражданине" свыше 80% москвичей высказались в пользу празднования Нового года. Однако больше половины из них предложили отказаться от фейерверков и больших уличных гуляний.

В конце ноября заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков поделился, что на улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах специалисты установят световые декоративные конструкции. Также город украсят новогодними елями с шарами и гирляндами.

Москвичам рассказали, в каком формате пройдет празднование Нового года

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