18:10Город
Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 8 ноября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены не будут работать для посетителей во вторник, 8 ноября. Информацию об этом предоставил "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу охраны.
"Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены 8 ноября осуществляться не будет", – говорится в сообщении.
7 ноября в государстве празднуется 81-я годовщина парада 1941 года. К этой памятной дате для жителей и гостей Москвы организовали большое количество мероприятий разного формата. Так, с 5 по 7 ноября на Красной площади работает интерактивный музей, который наглядно демонстрирует историю обороны столицы.
Инсталляцию уже за первые два часа с момента открытия посетили свыше 20 тысяч человек.
На Красной площади открылась экспозиция, посвященная годовщине парада 1941 года
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