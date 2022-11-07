Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 8 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены не будут работать для посетителей во вторник, 8 ноября. Информацию об этом предоставил "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу охраны.

"Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены 8 ноября осуществляться не будет", – говорится в сообщении.

7 ноября в государстве празднуется 81-я годовщина парада 1941 года. К этой памятной дате для жителей и гостей Москвы организовали большое количество мероприятий разного формата. Так, с 5 по 7 ноября на Красной площади работает интерактивный музей, который наглядно демонстрирует историю обороны столицы.

Инсталляцию уже за первые два часа с момента открытия посетили свыше 20 тысяч человек.

На Красной площади открылась экспозиция, посвященная годовщине парада 1941 года

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