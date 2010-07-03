Двадцать новых эстрадных площадок установили в парках Москвы в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных парках и скверах установили 20 новых эстрадных площадок для выступления артистов, а также привели в порядок пять сцен, которым был нужен ремонт, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе столичного департамента капитального ремонта отметили, что каждый год в городских парках проходит множество концертов, спектаклей и театрализованных представлений.

"Нашей главной задачей было создание концертных площадок, где артистам было бы комфортно выступать, а гостям – наслаждаться концертами, спектаклями, творческими, танцевальными и литературными вечерами", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в текущем году работы по благоустройству проходят на 161 парковой и озелененной территории города.

Например, в ходе благоустройства Детского Черкизовского парка был реконструирован амфитеатр. Там обновили сцену, обстроили сиденья для зрителей, укрепили несущую конструкцию амфитеатра.

В парке усадьбы Люблино обустроили новый павильон для сцены и заменили покрытие на площадке для танцев. Лавочки установили по краям танцплощадки. А в центральной части парка появились новая концертная сцена и амфитеатр.

В пойме реки Яузы в порядок привели эстрадную площадку "Певческое поле". Там появился павильон для сцены, а амфитеатр восстановили.

Крытую сцену с помещениями для артистов возвели на бывшем пустыре на Лукинской улице. Перед сценой оборудовали трехуровневый амфитеатр с местами для зрителей.

Полный список парков, в которых появились эстрадные площадки, можно посмотреть здесь.

4 октября в проекте "Активный гражданин" запустили голосование, посвященное столичным зонам отдыха. Москвичам нужно оценить результаты благоустройства парков, работы в которых завершились в 2017–2019 годах.

Среди них парки "Академический", "Братеевская пойма", "Делегатский", "Фестивальный", "Ходынское поле", "Сад будущего", "Южное Бутово", парк 850-летия Москвы, парк в пойме реки Битцы, усадьбы Люблино и Михалково, Братеевский каскадный парк, ландшафтный парк "Митино", зона отдыха "Мещерское", площадь Юности, парк в пойме реки Яузы, парк технических видов спорта в Печатниках, парк Победы в ЗелАО, парк 50-летия Октября, Детский Черкизовский парк.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что за 9 лет в столице провели благоустройство 700 общественных пространств.

Он уточнил, что только в этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. К концу года в столице будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16,2 тысячи гектаров.

Больше всего благоустроенных территорий находится на юге столицы. В этом году там привели в порядок 20 парков и 4 водных объекта. На западе столицы благоустроили 17 зеленых зон и один пруд. Третье место делят Юго-Восточный и Северо-Западный округа. Там сдали по 14 объектов.