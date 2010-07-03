В Москве стартовало голосование о качестве благоустройства парков

11:31
11:31
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В проекте "Активный гражданин" запустили голосование, посвященное столичным зонам отдыха, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Жителям столицы нужно оценить результаты благоустройства парков, работы в которых завершились в 2017–2019 годах.
Среди них парки "Академический", "Братеевская пойма", "Делегатский", "Фестивальный", "Ходынское поле", "Сад будущего", "Южное Бутово", парк 850-летия Москвы, парк в пойме реки Битцы, усадьбы Люблино и Михалково, Братеевский каскадный парк, ландшафтный парк "Митино", зона отдыха "Мещерское", площадь Юности, парк в пойме реки Яузы, парк технических видов спорта в Печатниках, парк Победы в ЗелАО, парк 50-летия Октября, Детский Черкизовский парк.
На первом этапе голосования нужно выбрать парк для оценки, а на втором – поставить оценку результатам благоустройства.
Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что за 9 лет в столице провели благоустройство 700 общественных пространств.
Он уточнил, что только в этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. К концу года в столице будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16,2 тысячи гектаров.
Больше всего благоустроенных территорий находится на юге столицы. В этом году там привели в порядок 20 парков и 4 водных объекта. На западе столицы благоустроили 17 зеленых зон и один пруд. Третье место делят Юго-Восточный и Северо-Западный округа. Там сдали по 14 объектов.
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