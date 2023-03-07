Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заторы на дорогах Москвы достигли 10 баллов, сообщает сервис "Яндекс Карты".

Согласно информации из сервиса, движение транспорта затруднено на вылетных магистралях, на участках внешней и внутренней стороны МКАД, на Третьем транспортном и Садовом кольце.

По данным "Яндекс Карт", загруженность дорог в Москве снизится к 20:00.

Длина заторов в столице составляет 259 километров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что главными причинами заторов являются рост поездок, ранний час пик из-за сокращенного рабочего дня, проведение ремонта на дороге, низкая скорость из-за гололедицы, небольшие ДТП.

Ситуационный центр ЦОДД отслеживает ситуацию на дорогах. Кроме того, в городе дежурят экипажи Дорожного патруля, которые большое внимание уделяют обстановке на самых сложных перекрестках, помогают автомобилистам при авариях.

В Дептрансе порекомендовали водителям переждать пик заторов или же воспользоваться общественным транспортом.

Ранее сообщалось, что на московских дорогах зафиксировали 8 баллов. Водителям посоветовали пересесть на городской транспорт или пока отказаться от поездок. Кроме того, автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.



ЦОДД спрогнозировал 9 баллов на столичных дорогах вечером 7 марта

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