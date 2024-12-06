Здание пожарного отряда достроят в Коммунарке в январе – марте

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первом квартале 2025 года в деревне Картмазово на территории столичного района Коммунарка в ТиНАО планируется построить здание пожарного отряда на шесть машино-мест, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Объект возводят в рамках программы "Безопасный город", которая входит в столичную Адресную инвестиционную программу. Его общая площадь составит 4,2 тысячи квадратных метров.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, уже выполнены устройство монолитных конструкций основного здания и учебно-тренировочной башни, кладка наружных стен, а также фасадные работы.

Объект готов на более 90%. Кроме того, до окончания теплого сезона рабочие заранее благоустроили прилегающую территорию.

Сейчас в здании идет внутренняя чистовая отделка и монтаж внутренних инженерных систем. Также специалисты приступили к пусконаладочным работам, построили здание газовой котельной и склад материалов.

Объект оснастят учебно-тренировочной башней со скалодромом, спортивной площадкой и учебными пожарными гидрантами. Здание пожарного отряда будет вмещать 144 человека личного состава. Там появятся помещения для спецтехники, ее обслуживания и мойки, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы, тренажерный зал, конференц-зал, кабинет фельдшера с процедурной.

Строительство здания на всех этапах контролирует Мосгосстройнадзор. С начала работ на площадке провели 10 выездных проверок.

Ранее в ТиНАО завершились работы по строительству двух современных пожарных депо на четыре машино-места каждое. Строительство велось в рамках программы "Безопасный город".

Новые депо появились в поселке Первомайское Филимонковского района и деревне Никульское в Щербинке. Их общая площадь – 5,3 тысячи квадратных метров. Также в 2024 году построили здание пожарного отряда на два машино-места в деревне Рассудово района Бекасово. Таким образом, в ТиНАО появятся три пожарных депо в общей сложности на 10 машино-мест.