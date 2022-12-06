НИИ неотложной детской хирургии и травматологии проводит обучение врачей из ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для медиков из ЛНР организовали обучение в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии в рамках курсов повышения квалификации. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"Врачи Луганской республиканской детской клинической больницы проходят стажировку в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ)", – говорится в сообщении.

Медики обучаются по направлениям детской хирургии, нейрохирургии, травматологии, анестезиологии и реанимации, лучевой диагностики и детской урологии. Отмечается, что практиканты из ЛНР будут посещать занятия в течение месяца. Все врачи, прошедшие стажировку, получат сертификаты государственного образца.

В пресс-службе департамента отметили, что после практикантов из ЛНР в НИИ прибудут пять медиков из Республиканской детской больницы ДНР.

Ранее глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков заявил, что власти города направляют самые актуальные образовательные материалы в учебные заведения Донецка и Луганска. Правительство объединяет усилия систем образования Москвы, Донецка и Луганска ради эффективного обучения детей из ДНР и ЛНР.

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