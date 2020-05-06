Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

07:57

Московский музей космонавтики запустил проект "Космос, любовь моя"

город досуг наука

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский Музей космонавтики запустил проект "Космос, любовь моя".

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, он представляет собой серию видеоинтервью с космонавтами, испытателями, учеными и конструкторами.

"Главные герои – те, кто многие годы посвятил ракетно-космической отрасли и внес большой личный вклад в ее развитие", – сказала Сергунина.

Беседы будут выходить один раз в две недели. Продолжительность каждой – около 40 минут, передает портал мэра и правительства Москвы.

Выпуски выложат на официальном сайте и в соцсетях Музея космонавтики. Первое интервью с летчиком-космонавтом Александром Александровым выйдет 6 мая в 19:00.

В частности, он расскажет о встречах с космонавтом Юрием Гагариным и конструктором Сергеем Королевым. Также зрители узнают о съемках кино на орбите.

Ранее Музей космонавтики организовал онлайн-проект "Поехали вместе", в рамках которого зрителям рассказывают о коллекциях аналогичных музеев России.

"Это наш город": музей космонавтики запускает онлайн-проект "Поехали вместе"

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать