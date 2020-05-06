Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский Музей космонавтики запустил проект "Космос, любовь моя".

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, он представляет собой серию видеоинтервью с космонавтами, испытателями, учеными и конструкторами.

"Главные герои – те, кто многие годы посвятил ракетно-космической отрасли и внес большой личный вклад в ее развитие", – сказала Сергунина.

Беседы будут выходить один раз в две недели. Продолжительность каждой – около 40 минут, передает портал мэра и правительства Москвы.

Выпуски выложат на официальном сайте и в соцсетях Музея космонавтики. Первое интервью с летчиком-космонавтом Александром Александровым выйдет 6 мая в 19:00.

В частности, он расскажет о встречах с космонавтом Юрием Гагариным и конструктором Сергеем Королевым. Также зрители узнают о съемках кино на орбите.

Ранее Музей космонавтики организовал онлайн-проект "Поехали вместе", в рамках которого зрителям рассказывают о коллекциях аналогичных музеев России.