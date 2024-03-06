Контроль качества воды усилили в Москве в преддверии весеннего половодья

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

На усиленный режим работы переведены сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны, уточнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Кроме того, увеличено число контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках.

Бирюков напомнил, что в период половодья отбор проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки. Он подчеркнул, что подобная процедура позволяет выявить потенциальные источники загрязнения, а также ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом.

В ведомстве уточнили, что природную воду отбирают на разной глубине, это позволяет зафиксировать различия в ее составе, получить объективную информацию о состоянии водоемов. При проверке воды используются автоматические анализаторы, которые установлены на станциях и в городской распределительной сети.

"Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 12 основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например мутность, цветность, электропроводность", – уточнил Бирюков.

Информация о качестве воды поступает в единую информационную систему, что позволяет оперативно вводить дополнительную очистку или менять дозы реагентной обработки, отметил заммэра.

Ранее столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Бирюков призвал горожан быть внимательнее, следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды.

Между тем губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что из-за рекордного количества снега в Московской области могут произойти паводки, все русла рек и находящиеся в низине населенные пункты попали в первоочередную зону контроля.

Столичные спасатели усилили контроль за водоемами из-за потепления