Реабилитационно-медицинский центр со спорткластером появится в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты планируют построить реабилитационно-медицинский центр со спортивным кластером и гостиницей в районе Ново-Переделкино на западе Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект хотят построить по адресу 9-я Чоботовская аллея, владение 35, строение 1.

"На свободном земельном участке площадью 2,4 гектара инвестор Концерн "Крост" планирует возвести здание реабилитационно-медицинского центра с гостиницей и спортивным кластером суммарной поэтажной площадью 36 тысяч квадратных метров", – заявил Бочкарав.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что поэтажная площадь медцентра составит 15 тысяч квадратных метров. Под территорию реабилитации выделят 6 тысяч "квадратов", под спортивные площади – 4 тысячи "квадратов", на гостиницу – 11 тысяч квадратных метров.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в этом году в столице стартует строительство четырех медицинских объектов. Он сообщил, что одно из медучреждений появится в районе Некрасовка. Там построят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену.

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