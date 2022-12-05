Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме в условиях аномального похолодания. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра города Петр Бирюков рассказал, что в столичном регионе установилась температура на семь и более градусов ниже климатической нормы. По его словам, такая погода сохранится в течение нескольких дней.

"В соответствии с утвержденными графиками усилен контроль соблюдения параметров работы тепловых сетей. В настоящее время все системы жизнеобеспечения функционируют штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено", – отметил Бирюков.

В комплексе подчеркнули, что аварийные бригады инженерных компаний дежурят в круглосуточном режиме, поэтому они смогут оперативно выехать для ликвидации происшествий.

Кроме того, в городе регулярно проводят противогололедную обработку дорог и тротуаров. При этом особое внимание специалисты уделяют пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям.

В уборке города принимают участие необходимое количество техники, средств малой механизации и бригады дворников.

Ранее в Москве повысили температуру в зданиях из-за похолодания. По словам Бирюкова, к настоящему времени температура достигает 110 градусов. Тогда он рассказал, что увеличение температуры – сложная поэтапная процедура, которую невозможно провести в один миг.



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