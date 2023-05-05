Главврач городской поликлиники № 64 рассказал о ремонте в учреждении

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Главный врач московской городской поликлиники № 64 Михаил Шутов рассказал, что после ремонта в учреждении установят самое новое медицинское оборудование.

Объект расположен на Малой Семеновской улице. Здание имеет большое значение, подчеркнул Шутов. В соответствии с официальным его статусом, это выявленный объект культурного наследия "Ансамбль жилых домов рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества "Бауманский строитель" 1929–1931 годов.

Неофициально объект считается первой советской поликлиникой в Москве. Сейчас ее посещают свыше 67 тысяч жителей столичного района Соколиная Гора. После ремонта в учреждение появится новейшее оборудование. По словам Шутова, специалисты также создадут комфортные зоны ожидания, а для врачей – уютные комнаты для отдыха.

О том, что поликлинику № 64 обновят, ранее рассказал Сергей Собянин. По его словам, здание возвели в 1920–1930-х годах и изначально использовали как амбулаторию. Однако, поделился мэр, во время Великой Отечественной войны она была перепрофилирована в госпиталь.

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