Спортивный комплекс на 5 тыс "квадратов" построят в 2025 году в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты возведут в районе Бирюлево Западное многофункциональный спортивный комплекс в 2025 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Учреждение будет расположено на улице Булатниковской, владении 2.

"Общая площадь трехэтажного здания с подземным этажом составит 5,3 тысячи квадратных метров. Объект будет иметь форму буквы "Г", – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Отмечается, что фасад учреждения оснастят светлыми фиброцементными панелями, похожими по фактуре на камень. В самом здании оборудуют бассейны для гостей разных возрастов. Также в комплексе поставят тренажерные, фитнес-залы и залы лечебной физкультуры, а также хаммам – турецкую баню.

Ранее Левкин рассказал, что двухэтажная зоогостиница под названием "Территория заботы" с тренировочным центром для временного содержания собак и кошек в скором времени будет открыта в ТиНАО.

По его словам, на площади 1,8 тысячи "квадратов" разместились административные помещения, ветеринарные фильтр-боксы и вольеры для животных.

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