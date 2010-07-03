100 детей наградили грантами мэра Москвы в сфере культуры и искусства

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Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева
100 лауреатов в 19 номинациях получили гранты мэра Москвы в нынешнем году. Известно, что на награды претендовали учащиеся столичных школ и колледжей искусств.
"3 ноября 2019 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки объявили 100 лауреатов в 19 номинациях конкурса, ставших обладателями Грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства", – передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства.
Там отметили, что эта уникальная награда охватывает весь спектр творческих возможностей. Она была введена специально для учащихся столичных школ и колледжей искусств.
Система грантовой поддержки сильно увеличила интерес одаренных детей к участию в творческих конкурсах. Уточняется, что в 2015 году на премию претендовали 200 соискателей. В нынешнем году количество заявок увеличилось до 3 тысяч 650 штук. При этом в финал попали только 2,7% участников. Возраст соискателей варьировался от 9 лет до 21 года.
Известно, что победителей конкурса ждала награда в размере 50 тысяч рублей. В коллективных номинациях размер гранта составил до 150 тысяч. Общий призовой фонд оценили в 3,74 миллиона рублей.
В пресс-службе отметили, что в этом году награда впервые была получена детской музыкальной школой имени Молчанова. Обладателем гранта первой степени в номинации "Театральное искусство" стал юный актер школы Николас Копалиани.
Ранее тысяча столичных учителей получили гранты. Призы выдавали за вклад в развитие Московской электронной школы.
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