Мост в Сергиевом Посаде начнут ремонтировать до конца недели

Фото: телеграм-канал Mash

В Сергиевом Посаде начнут ремонтные работы по восстановлению моста, который соединяет основную часть города с небольшим жилым сектором. Об этом заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Меры предприняты в связи с информацией о том, что часть конструкций моста разрушена и находится в ненадлежащем состоянии, а это является угрозой обрушения. Соответствующую проверку проводит прокуратура Московской области.

Сообщается, что в администрации округа ознакомлены с ситуацией.

"Ранее комиссия уже выезжала на объект и составляла перечень работ, которые необходимо выполнить на данном объекте. У администрации заключен на днях контракт по содержанию пешеходных мостов в черте Сергиева Посада. Все они, в том числе и этот объект, будут приведены в порядок: подрядчик заменит пришедшие в негодность доски, проведет покраску конструкций", – приводит РИА Новости слова заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа по вопросам благоустройства Сергея Лопатникова.

Он отмечает, что ремонт моста должен начаться до конца этой недели.

Ранее в Коммунарке стартовали работы по реконструкции Фитаревской улицы. В ходе ремонта будет реконструировано порядка 300 метров дорожного полотна для движения общественного транспорта.