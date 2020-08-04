Прокуратура проверяет информацию об угрозе обрушения моста в Сергиевом Посаде

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Прокуратура Подмосковья проверяет информацию об угрозе обрушения моста в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В пресс-службе рассказали, что из опубликованной в интернете информации следует, что мост, соединяющий жилой сектор на Фестивальной улице с Сергиевом Посадом, находится в ненадлежащем состоянии.

Сотрудники прокуратуры намерены оценить действия ответственных лиц в части содержания и ремонта моста. В случае нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

В июне сообщалось о проседании опор автомобильного моста через реку Незнайку в ТиНАО. Инцидент произошел в деревне Большое Покровское. Информации о пострадавших не поступало.

