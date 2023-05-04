Два корпуса на 371 квартиру возведут по реновации на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты построят два жилых корпуса на 371 квартиру в рамках программы реновации в столичном районе Южное Бутово. Об этом информирует пресс-служба Москомэкспертизы.

Объекты появятся по адресу Чечерский проезд, земельный участок 28/2. Корпуса будут включать 104 однокомнатных, 186 двухкомнатных, 68 трехкомнатных, 11 четырехкомнатных и две пятикомнатных квартиры.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, там предполагается ремонт квартир в соответствии с постановлением столичного правительства.

"Это значит, что во всех жилых помещениях выполнят не только отделочные работы, но и установят осветительные приборы, розетки, выключатели, а также мойку и плиту в кухнях и необходимую сантехнику в санузлах", – поделилась она.

Яковлева также добавила, что в каждом корпусе построят входную группу с вестибюлем, тамбуром, колясочной, помещением для уборочного инвентаря и лифтовым холлом. На нежилой территории первого этажа появятся помещения общественного назначения.

В конце специалисты благоустроят близлежащую территорию. Там они устроят проезды, тротуары, открытые плоскостные автостоянки, площадки для детских игр, занятий спортом и отдыха. Кроме того, работники высадят деревья и кустарники.

Ранее глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что недалеко от Аршиновского парка и парка "Сосенки" в столичном районе Царицыно появятся два жилых корпуса по программе реновации. Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2025 году.

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