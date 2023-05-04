08:43Город
Ряд улиц в центре Москвы перекроют 4 мая
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют 4 мая для проезда, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Движение будет закрыто:
- с 16:30 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара;
- с 17:30 на улицах Тверской, Петровке, Охотный Ряд, Солянке, Моховой, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных;
- с 22:30 на улицах Большой Садовой, Новый Арбат и на Большом Каменном мосту;
- с 23:30 на улицах Большой Полянке, 2-я Брестской, Новый Арбат, на участке Садового кольца, а также на Волгоградском проспекте.
В период с 00:01 3 мая до 13:00 9 мая в указанных местах будет запрещена парковка транспортных средств. Кроме того, с 16:30 4 мая до 03:00 5 мая в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение.
В Центре организации дорожного движения призвали отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.
Помимо движения, в столице также закроют ряд подземных пешеходных переходов:
- 4 мая с 17:30, а также 7 и 9 мая с 05:00 на Волгоградском проспекте, на участке Садового кольца, от Таганской площади до Маяковского тоннеля, а также на Тверской улице;
- 4 мая с 22:00, 7 и 9 мая с 10:00 на улице Новый Арбат, Кремлевской набережной, на участке Садового кольца, от Маяковского тоннеля до Новинского бульвара.
Между тем водителям предложили отдать предпочтение столичной подземке, так как на метро путь займет меньше времени. Наиболее затрудненное движение ожидается в районе Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы, Нового Арбата, а также на набережных в центральной части Москвы.
Московских пешеходов предупредили о закрытии некоторых подземных переходов
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