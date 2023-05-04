Ряд улиц в центре Москвы перекроют 4 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют 4 мая для проезда, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение будет закрыто:

с 16:30 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара;

на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара; с 17:30 на улицах Тверской, Петровке, Охотный Ряд, Солянке, Моховой, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных;

на улицах Тверской, Петровке, Охотный Ряд, Солянке, Моховой, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных; с 22:30 на улицах Большой Садовой, Новый Арбат и на Большом Каменном мосту;

на улицах Большой Садовой, Новый Арбат и на Большом Каменном мосту; с 23:30 на улицах Большой Полянке, 2-я Брестской, Новый Арбат, на участке Садового кольца, а также на Волгоградском проспекте.

В период с 00:01 3 мая до 13:00 9 мая в указанных местах будет запрещена парковка транспортных средств. Кроме того, с 16:30 4 мая до 03:00 5 мая в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение.

В Центре организации дорожного движения призвали отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Помимо движения, в столице также закроют ряд подземных пешеходных переходов:

4 мая с 17:30, а также 7 и 9 мая с 05:00 на Волгоградском проспекте, на участке Садового кольца, от Таганской площади до Маяковского тоннеля, а также на Тверской улице;

4 мая с 22:00, 7 и 9 мая с 10:00 на улице Новый Арбат, Кремлевской набережной, на участке Садового кольца, от Маяковского тоннеля до Новинского бульвара.

Московских пешеходов предупредили о закрытии некоторых подземных переходов

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