Шмели проснулись в Измайловском парке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Шмели проснулись в Измайловском лесопарке после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Полевой, лесной, садовый шмель и шмель конфузус являются наиболее часто встречаемыми видами в Москве, при этом они занесены в Красную книгу столицы.

По словам специалистов, одиночные крупные шмели весной занимаются поиском места для закладки будущего шмелиного гнезда.

"В конце лета в шмелиных семьях появляется особое поколение, состоящее из самцов и самок, которые станут основательницами. Именно эти самки после оплодотворения зимуют и организуют новые гнезда", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что летучие мыши начали выходить из спячки в Москве. Первыми из спячки выходят двухцветный кожан, ушан, водяная ночница и ночница Брандта. Они занесены в Красную книгу столицы. Самым редким считается двухцветный кожан. Он занесен в Красную книгу города под первой категорией.