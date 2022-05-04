Шмели проснулись в Измайловском парке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Шмели проснулись в Измайловском лесопарке после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Полевой, лесной, садовый шмель и шмель конфузус являются наиболее часто встречаемыми видами в Москве, при этом они занесены в Красную книгу столицы.
По словам специалистов, одиночные крупные шмели весной занимаются поиском места для закладки будущего шмелиного гнезда.
"В конце лета в шмелиных семьях появляется особое поколение, состоящее из самцов и самок, которые станут основательницами. Именно эти самки после оплодотворения зимуют и организуют новые гнезда", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что летучие мыши начали выходить из спячки в Москве. Первыми из спячки выходят двухцветный кожан, ушан, водяная ночница и ночница Брандта. Они занесены в Красную книгу столицы. Самым редким считается двухцветный кожан. Он занесен в Красную книгу города под первой категорией.
В столице расцвела мать-и-мачеха
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