Башня Национального космического центра готова более чем на две трети – Бочкарев

Фото: mos.ru/пресс-служба АО "Мосинжпроект"

Башня Национального космического центра (НКЦ) готова более чем на две трети, монолитные работы ведутся на уровне 35-го этажа высотной части комплекса, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Монолитные работы по возведению высотной части выполнены на 70%. Полностью в монолите готовы 34 этажа башни, ведется устройство стен и колонн на уровне 35-го этажа", – отметил Бочкарев.

Заммэра уточнил, что общая готовность основных конструкций всего комплекса зданий НКЦ на западе столицы можно оценить на 90%. Так, специалисты полностью завершили монолитные конструкции низкоэтажной части, конгрессно-делового центра и будущей подземной парковки.

По его словам, в настоящее время продолжается устройство монолита подпорных стен и высотной части комплекса. В свою очередь, гендиректор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков рассказал, что в общей сложности на объектах НКЦ уложено свыше 167 тысяч кубометров бетона.

"Активными темпами ведется устройство внутренних перегородок и остекление фасадов 8–10-этажных блоков низкоэтажной части НКЦ", – рассказал Маслаков.

Ранее Бочкарев сообщал, что при строительстве НКЦ на западе Москвы используются современные материалы и технологии. По его словам, их внедрение позволяет существенно повысить качество и безопасность работ, коэффициент полезного действия каждого рабочего, а также увеличить скорость строительства.

В составе комплекса объектов НКЦ площадью более 250 тысяч квадратных метров, кроме башни и корпусов низкоэтажной части, строятся здание конгрессно-делового центра и примыкающая к комплексу подземная автостоянка. Все сооружения центра будут соединены между собой пешеходной галереей.

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