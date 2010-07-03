Около 400 кубометров вторсырья собрали на МАКС-2019

03 сентября, 21:24
03 сентября, 21:24
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Около 400 кубометров вторсырья собрали во время работы международного авиационно-космического салона (МАКС) в Жуковском. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "ЭкоЛайн".
"Все дни на площадке авиасалона действовал раздельный сбор отходов (РСО), который организовал региональный оператор "ЭкоЛайн-Воскресенск". За время форума собрали около 400 кубометров вторсырья. Из них 100 кубометров – в пиковый день посещения салона, 31 августа", – говорится в сообщении.
Уточняется, что во время деловой программы на территории форума было установлено 25 точек РСО, во время массовых посещений они были увеличены. Сухие отходы собирались с помощью 50 специализированных контейнеров, которые предназначены для сбора пластика, металла, макулатуры и стекла.
В пресс-службе отметили, что самыми дисциплинированными в выбросе отходов стали дети, которые внимательно изучали информационные таблички на контейнерах, прежде чем выкинуть туда отходы.
МАКС-2019 проходил в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. В нем участвовали 827 компаний из 33 государств. Гостям представили 250 образцов авиационной техники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования.
При этом более 40 новинок публике показали впервые. Также для посетителей подготовили показательные выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп.
Авиасалон МАКС посетило рекордное количество гостей
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