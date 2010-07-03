МАКС-2019 посетили более 578 тысяч человек

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 за время его работы посетили более 578 тысяч человек, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что общественный порядок на территории выставки охраняли сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии. Нарушений за время проведения салона зафиксировано не было.
МАКС-2019 проходил в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. В нем участвовали 827 компаний из 33 государств. Гостям представили 250 образцов авиационной техники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования.
При этом более 40 новинок публике показали впервые. Также для посетителей подготовили показательные выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп.
Авиасалон МАКС посетило рекордное количество гостей
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