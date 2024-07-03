03 июля, 16:40Город
Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до 21 часа 3 июля
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве до 21:00 среды, 3 июля, предупредили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"В отдельных районах города дождь уже идет", – рассказали там.
Поэтому москвичей и гостей столицы попросили быть внимательными на улице, а также не укрываться под деревьями и не парковать возле них свои автомобили.
Также городские власти призвали московские рестораны, кафе и точки питания с летними верандами укрепить временные конструкции и закрыть зонты на время непогоды.
При этом в Москве продолжается аномальная жара – в среду здесь зафиксировали новый температурный рекорд в 32,5 градуса. Этот показатель превысил значения 1917 года.
Усиление ветра, грозы и ливень ожидаются в Москве 3 июля