Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до 21 часа 3 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве до 21:00 среды, 3 июля, предупредили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"В отдельных районах города дождь уже идет", – рассказали там.

Поэтому москвичей и гостей столицы попросили быть внимательными на улице, а также не укрываться под деревьями и не парковать возле них свои автомобили.

Также городские власти призвали московские рестораны, кафе и точки питания с летними верандами укрепить временные конструкции и закрыть зонты на время непогоды.

При этом в Москве продолжается аномальная жара – в среду здесь зафиксировали новый температурный рекорд в 32,5 градуса. Этот показатель превысил значения 1917 года.

