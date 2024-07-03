Ресторанам Москвы рекомендовано укрепить конструкции веранд из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всем предприятиям общественного питания с летними верандами необходимо укрепить временные конструкции и закрыть зонты на время непогоды в Москве, рассказали в пресс-службе департамента торговли и услуг города.

В столице уже объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра, который продлится до вечера 3 июля. Из-за этого москвичей призвали быть внимательными на улице и не укрываться под деревьями.

"Будьте внимательны за рулем. Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", – посоветовали в пресс-службе Дептранса.

Опасность дождя с грозой и сильным ветром до 17 метров в секунду сохранится до 21 часа 3 июля. Ранее в столичном регионе также продлили оранжевый уровень погодной опасности, связанный с аномальной жарой. Вплоть до 5 июля дневная температура в городе составит от 33 до 35 градусов.

