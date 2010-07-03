"День без турникетов" пройдет в технопарке Курчатовского института

С 4 по 6 июля акция "День без турникетов" пройдет в детском технопарке на базе одного из ведущих мировых научных центров – НИЦ "Курчатовский институт".
Сотрудники центра подготовили для школьников и их родителей специальную программу: мастер-классы, лекции, экскурсии и интеллектуальные игры. Откроют свои двери лаборатории естественно-научных исследований, нейрокогнитивных технологий, информационных технологий и природоподобных энергетических технологий, которые в детском технопарке созданы по аналогии с лабораториями Курчатовского института.
Школьники попробуют себя в роли программистов и инженеров: освоят компьютерную безопасность, примут участие в интеллектуальных играх и узнают, какие эксперименты и опыты можно провести дома. Подробная программа мероприятия доступна на сайте акции.
Технопарк открылся в сентябре 2018 года. Среди партнеров детского технопарка при НИЦ "Курчатовский институт" – МГУ имени Ломоносова, МФТИ, МИФИ, МГПУ.
Детские технопарки Москвы – это специальные учебно-экспериментальные пространства, оснащенные современным оборудованием и расположенные в вузах, высокотехнологичных предприятиях и взрослых технопарках – инновационных научно-производственных комплексах.
Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда на восемь предприятий пришли около 600 человек. С тех пор ее участниками стали более 60 тысяч человек и 100 инновационных производств столицы. Следующие дни проведения акции – 8-10 августа.
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