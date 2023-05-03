Молодежь пригласили принять участие в турнире по авиационной робототехнике в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стартовал прием заявок на участие в национальном турнире в области авиационной робототехники "Авиароботех-старт". Продемонстрировать свои силы смогут команды в составе до четырех человек, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, сфера беспилотных авиационных систем (БАС) быстро растет.

"Инженеров и пилотов БАС сегодня можно назвать специалистами будущего. И наша задача – не просто помогать молодым людям в совершенствовании своих навыков в этой интересной и востребованной области, а испытать их на практике", – заявил он.

Для участия в турнире отберут не менее 20 команд. Они будут соревноваться в теории, сборке, настройке и управлении полетом беспилотной авиасистемы, в программировании автопилота и многом другом. Кроме того, участники смогут задействовать человеко-машинные интерфейсы, позволяющие управлять устройством силой мысли.

Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем выберет победителя чемпионата. Самые лучшие участники получат квалификационные сертификаты "Оператор БПЛА".

При этом перед финальными соревнованиями в течение 24 часов команды будут проходить обучение в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ, где они освоят новые беспилотные комплексы с квантовым магнитометром. Их применяют для высокоточных аэромагнитных съемок на малой высоте на территориях с ландшафтными условиями разной сложности.

Отмечается, что "Авиароботех-старт" организовывают в Москве в третий раз. Подать заявку можно до 10 мая на официальном сайте проекта.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что с 22 по 28 мая горожане старше шести лет смогут стать участниками мастер-классов проекта "ТехноЗнайка". По ее словам, там они попробуют создать мультфильм, собрать электронную схему или разработать программы виртуальной реальности.

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